國民黨立委許淑華刊出行政院主計總處回文，內容明確指出「COVID-19 疫苗採購非屬機密預算」。（圖／取自許淑華臉書）

隨著台積電、永齡集團代購及各國捐贈疫苗不斷到貨，外界紛紛質疑政府疫苗採購預算用途與相關詳情。國民黨立委許淑華表示，行政院主計總處回文指出「COVID-19 疫苗採購非屬機密預算」，這等於揭穿了審計部審計長陳瑞敏16日在立法院所謂「疫苗採購支付是機密」的說法，故衛福部應向國人交代，5、6月疫苗支出近40億到貨率卻不足10%的問題。

許淑華16日在臉書發文表示，3月29日行政院主計總處回覆國民黨團，指出疫苗採購非屬機密預算，大大打臉陳瑞敏16日在立法院報告時所稱，疫苗採購支付是機密的說法。

許淑華指出，疫苗採購至今花費67億，尤其5、6月本土疫情爆發，短短兩個月疫苗採購支出就將近40億元，卻不見與花費成比例的到貨量，到貨率甚至不足10%，這種相當不合理的狀況，人民有權知道花在哪裡。許更直言，疫情指揮中心不應以公布採購單價會阻礙採購為藉口，逃避代表人民的在野黨監督，究竟錢花到哪裡去？是支付給國外藥廠或是國內藥廠？都應該說清楚、講明白，停止黑箱作業，讓納稅人民知道真相。

此文一出，不到一日即獲得近6000個讚、超過210則留言與近200次分享。網友紛紛回應：「原來『機密』兩個字就可以規避一切責任，真有你的」、「政府花納稅人的錢怎麼有資格說機密？」「沒辦法，誰叫人民讓民進黨在立法院佔多數」、「買個疫苗也能機密喔，沒有疫苗就算一劑100美元我也讓你買啊，買貴買便宜總是要讓納稅人知道吧」、「這個確實要給個交代，超前部署不是應該要有一定的疫苗存量嗎？疫苗呢，施打疫苗沒有一定的覆蓋率要如何解封，不解封人民又要如何生活」。