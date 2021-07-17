藝人于子育（琇琴）自重唱組合《錦繡二重唱》出道，近年從唱片界轉戰戲劇，憑著《俗女養成記》奪下金鐘迷你劇集女配角獎，常在社群平台和網友分享日常的她，透露日前詢問媽媽接種哪個廠牌的疫苗，結果答案出爐笑翻一票網友。

于子育透露媽媽近來施打完疫苗後，她立刻詢問施打哪個廠牌？沒想到媽媽表示忘記名字，後來要媽媽再次好好回想，沒想到媽媽竟脫口而出「摩托羅拉」，讓她當場笑翻直呼：「媽咪，那是手機啦」，她表示從此就能看出，自己的ㄎㄧㄤ果然是遺傳至天真幽默的母親大人，但不論打哪一個廠牌疫苗都沒關係，只要能平安健康就好。

對於母女倆無厘頭的對話，可說是笑翻一票網友，紛紛留言：「難怪妳有許多經典之作，比如，馬爾濟斯」、「媽媽好可愛，那可以打NOKIA嗎」、「我外公也講一摸一樣的話！摸頭蘿拉」、「果然基因很强大，就連天生麗質的美都遺傳到媽媽」、「好喜歡你們母女倆的互動」、「我的頭目媽媽也差不多」，于子育則是搞笑回應：「這是她們與生俱來的天賦」。

于子育臉書粉絲專頁7月4日突破10萬，她在直播感性表示：「對很多人來說可能只是一小步，但對自己來說卻是一大步，代表著是一步一腳印累積下來的，10萬粉絲對我來說不容易，是給自己很大的一個鼓勵，對我來說是很重要的」，感謝一路以來支持的粉絲。