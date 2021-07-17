台中清水區緊鄰梧棲、沙鹿，是台中最大的海線城市，為了發展沿海地帶將附近的城市串聯起來，不僅高美濕地、梧棲漁港，清水眷村也成了這裡著名的景點之一，這裡氣候夏季多雨、冬天乾冷，可以賞美麗的夕陽、綠油油的稻田，和清晰的夜景，別再只玩市中心，台中海線還能這樣玩！

台中清水區｜鰲峰山運動公園

早期又稱清水公園，是個結合競技體驗的遊戲場，有可以訓練孩子握力攀爬向上、平衡感等器材設施，一旁也有大草皮能放風箏、野餐，是假日台中人攜家帶眷遊玩的場所。此外，除了白天好玩，夜晚也精彩！鰲峰山運動公園居高臨下，有年輕人最愛看的夜景，情侶約會也能晚上來走走喔~

IG @lsw.45（圖／ReadyGo提供）

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地址：臺中市清水區鰲海路100號

台中清水區｜白頭菜肉圓(板凳肉圓)

海線知名的脆皮肉圓老店！沒有招牌、沒有店名、沒有位址的板凳肉圓，因大家都自帶板凳排開坐著吃而得名，一天只賣2小時，營業時間必排隊，堅持現點現做現炸的手工肉圓不大一份兩顆要價60元確實不便宜，但吃過的都說皮酥又Q肉質鮮甜，有機會可以去嚐鮮看看。

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地址：台中市清水區中山路189號

台中清水區｜高美濕地

網路上都說一生必去的景點，最為之驚豔的必定是夕陽時分的美景，當太陽落下天空出現的色彩變化，由黃轉紫像水彩暈染般的潑灑在整面天空，除了木棧道在稍微遠一點的遊客中心，其實還有一座景觀橋，雙塔柱雙弧曲線的造型橋，僅有行人和自行車能在上頭移動，不過那兒風真的很大，不只手上東西要拿穩，腳步也必須站穩才能不被吹倒呀！

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台中清水區｜梧棲港觀光魚市

梧棲漁港必朝聖的就是平價生魚片，以及烤魷魚，因為靠海所以很新鮮之外，市場價格也很親民，過去是小型漁村的梧棲漁港，因為興建了清水港之後，梧棲漸漸規劃成觀光漁港，除了銷售區、直銷區、餐飲區，也增加娛樂漁船、休憩公園等周邊景點，讓梧棲漁港成為一個海線必訪的景點。

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地址：台中市清水區北堤路30號

營業時間：09:00 – 19:00

台中清水區｜清水眷村文化園區

清水眷村文化園區，不須門票就可進入，每個房子進去都像一則故事，可能是廚房可能是浴室，這些地上建築物可以道盡從日治時期到國民政府遷臺約66年演變，使得園區就像是一頁眷村發展史，帶你細細走過每一處都不放過。

IG @cheer_anneliu（圖／ReadyGo提供）

IG @cheer_anneliu（圖／ReadyGo提供）

地址：台中市清水區中社路信義巷41號

時間：09:30 – 17:30 週一公休

台中清水區｜臺中市港區藝術中心

臺中市港區藝術中心位於清水區，背山、面海，建於高低起伏的人工矮丘與平地之間，建築仿閩南風格設計，古樸典雅，具有本土傳統質素和開闊的視野。除了多功能複合式的藝術展演場所，戶外的園區也很值得走走看看，將紅磚屋、迴廊、曲橋等元素加在其中，營造古典樸質的氛圍。

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地址：台中市清水區忠貞路21號

時間：09:00 – 17:30 週一公休

台中清水區｜海灣繪本館

稻田旁的繪本館，牆面上畫了一隻巨大的鯨魚，朝向天空如同要奔向遼闊的世界般，透過繪畫的方式帶大家遊歷海洋世界。館內有一面牆，大量的圖書供旅客參閱，假日偶爾也會有說故事時間、DIY，整個館區屬於老屋再造的藝文空間，提供民眾假日更多不同選擇。

IG @fanny741016（圖／ReadyGo提供）

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地址：台中市清水區中社路54號

時間：10:00 – 17:00 週一~週三公休

台中清水區｜YORIMICHI 順道菓子店

日式清新的質感甜點店，裡頭位置不大，只賣泡芙和剉冰，泡芙外比的口感和波蘿麵包有點像，酥脆又帶點甜度，剉冰則有多種口味，宇治抹茶配上湯圓是絕配！擺盤和內部裝潢都走日式清新簡約風，店內還有提供清水的散步地圖，預約等候期間可以到附近逛逛走走喔~

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IG @bebeya_75（圖／ReadyGo提供）

地址：台中市清水區鎮南街81-2號

電話：04-2622 1812

營業時間：11:30 – 18:30

(本文由 ReadyGo 提供)