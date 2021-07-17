美國籃球在奧運的強權地位，如今遭到澳洲的嚴苛考驗！先前美國男籃才爆冷輸給澳洲，沒想到17日換成美國女籃在熱身賽當中，以67比70慘遭澳洲逆轉擊潰，也讓即將前往日本尋求奧運7連霸的美國女籃，如今蒙上一層很深的陰影。

美國女籃爆冷遭到澳洲逆轉主因，在於全場命中率低到只有3成73，其中三分球更是投18中2，加上全場發生誇張18次失誤，其中下半場出現15次失誤，當然無法留住勝利，這支美國女籃隊先前也以85比93不敵WNBA明星隊。

攻下全隊最高17分，且抓12籃板的西雅圖風暴中鋒布蕾娜史都華表示，「我們還需繼續努力，克服當前面對的困難，我們絕對都有能力可以投進三分外線，只是進或不進的問題。」來自拉斯維加斯王牌的拉賈威爾生也有12分進帳。

不過美國女籃目前陣容還沒到齊，WNBA招牌球星且拿過4屆奧運金牌的鳳凰城水星後衛陶樂西，當前因為臀部拉傷沒有辦法出賽，等到東奧期間傷癒復出，美國女籃的真正實力或許才可真正發揮，只是目前美國男、女籃都不如以往強勢。