張忠謀聽從愛妻指示戴上口罩。(中時新聞網直播)

張忠謀參與「APEC非正式領袖閉門會議」。(片段約從21分起)

台積電創辦人張忠謀16日代表總統蔡英文出席紐西蘭主辦的亞太經合會(APEC)非正式線上峰會，這也是他第5度擔此重任，並於會後在總統府召開記者會說明，他的太太張淑芬也陪同參與。其中，兩人的一段互動也引發不少人關注。

此次非正式領袖閉門會議，美國總統拜登、中國國家主席習近平等會員國領袖均在APEC視訊同框，我國由張忠謀代表出席。會後，張忠謀轉述會中談話指出，面對新型冠狀病毒疫情，中華台北仍維持傑出的防疫紀錄，「過去我們曾捐贈口罩與醫療物質給APEC成員，現在也準備好與你們分享我們抗疫知識。」同時我們也需要幫助，因為目前疫苗覆蓋率低於20％，美日已慷慨捐贈疫苗，民間機構也已經成功採購1千萬劑，但仍然需要更多數量的疫苗，而且需要盡快取得。

在記者會過程中，張忠謀為了讓言語能夠表達的更清楚，一度將口罩拉到下巴，此時坐在台下的張淑芬頻頻用眼神、甚至用手勢示意，疑似要張忠謀將口罩拉上；張忠謀談話告一段落後，‍也立刻放下麥克風，並說出「我知道啦，可是戴口罩就講得不清楚啊」。

後來，張忠謀也立刻將口罩戴好，並繼續發表談話。這段夫妻倆的互動，也意外成為記者會小插曲。