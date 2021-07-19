7月12日這天，全球目光彷彿投向外太空，太空旅遊公司維珍銀河創辦人布蘭森（Richard Branson）成功登上太空，完成歷史上人類首次太空旅行。他甚至對夢想家喊話，「如果我們能做到，想像你也能做到」。

過去只有萬中挑一、多年專業訓練的人員才能登上銀河，如今，太空世界正卸下神秘面紗，從國防、科研領域一步步邁向商業化應用。

值得注意的是，台灣也沒閒著，蹲著馬步準備卡位新商機。今年5月底立法院通過「太空發展法」，宣告政府帶頭衝刺新領域。

主導立法的科技部長吳政忠接受中央社專訪，他回顧當初會推動立法的原因是在2019年，那時自己擔任行政院政務委員，曾派員到美國SpaceX參訪，當時就知道特斯拉執行長馬斯克的星鏈計畫（Starlink）是玩真的，低軌通訊衛星更是一個新興的、未來10年蓬勃發展的產業，直言「台灣絕不能錯過這班車」。

他分析，低軌通訊衛星軌道高度在2000公里內，距離地球較近，衛星體積小、涵蓋範圍較小，需要多顆衛星形成「組網」。SpaceX的星鏈計畫中，一個組網可能規模大到千顆衛星，才能維持不間斷、覆蓋全球的通訊網路服務。

相比於大顆、少量的同步軌道衛星，一用就是10到15年，台廠切入有難度，反觀低軌通訊衛星壽命可能只有2到4年，每幾年就要重新遞補新的衛星上去，避免組網網路產生缺口，進而帶動商機。

國家太空中心代理主任余憲政補充說明，低軌衛星讓市場進入門檻、成本都比同步軌道衛星來得低。

萬物聯網趨勢推促 台廠跟搭全球太空星鏈

吳政忠表示，歐美科技大廠都在追求物聯網世界，低軌衛星將是促成萬物聯網的重要環節之一，科技巨擘SpaceX、亞馬遜（Amazon）、英國通訊商OneWeb都爭相投入布局。

也就是說，太空領域過往是強權國家展示大腕科技肌肉的競賽場域，現在開始逐漸跟民生息息相關，型態改變之下，對於產業而言，進入門檻相對容易。

為了搭上這班「不能錯過的列車」，總統蔡英文在2020年宣示太空產業成為六大核心戰略產業之一，吳政忠說，太空發展法也是對國際宣示台灣發展太空的企圖心。

攤開法案，除了明定科技部作為主管機關外，科技部轄下國家實驗研究院國家太空中心也將升格為專責行政法人，協助推動太空發展業務。法案主要規範火箭發射場域、太空活動申請流程外，科技部也會跟經濟部與相關部會，鼓勵民間投資太空產業、協助產業與國際接軌、培育人才等。

吳政忠表示，將會儘速訂立4項子法，並預計立法院下個會期就會送出「行政法人國家太空中心設置條例」，言談中看得出來「推動太空事務不能等」的心情。

盤點當前台灣產業能量，金屬工業發展研究中心報告顯示，台灣在2019年太空領域相關行業細項銷售額總計約新台幣1138億元，業者共898家，主要是提供地面設備零組件為主，例如天線、通訊模組、電源供應器、相關線材等。

不過多數業者不是以太空產業為本業，只是產品能同時供應給太空產業，因而少量交貨給太空中心或國外採購商。

台灣目前已經有十幾家廠商切入美國SpaceX供應鏈，像是台揚、穩懋、金寶等，切入地面接收設備與零組件。

國家太空中心代理主任余憲政分析，這波主要由SpaceX帶起的低軌衛星商機，元件可能3到5年就要換一套，「就像手機幾年換一代的概念一樣」，加上衛星整體需求量大幅增加，市場變大、門檻變低，不少廠商明顯比過去有興趣。

擺脫單一零組件思維 系統整合價值大進補

銀河商機看似有機會抓住，但是眼前障礙尚待突破，由於台灣沒有低軌通訊衛星的生產經驗，科技部與經濟部今年正式啟動B5G（Beyond 5G）低軌通訊衛星計畫，4年投入新台幣40億元，目標2025年可以發射台灣首顆自製低軌通訊衛星，產業從中練功，累積經驗與技術。

余憲政認為，隨著低軌通訊衛星技術愈趨成熟，台灣廠商除了切入地面設備外，還有機會突破2道關卡。

第一，過去廠商要打入衛星本體製造有難度，但現在如果可以原本商業或工業規格再進一步升級、經過太空驗證後，廠商也有機會做出太空級元件放到衛星本體上。

歐美大廠目前製造衛星部分，仍是購買元件、設備後自行組裝。余憲政認為，如果未來產業愈加成熟，可能延伸出低軌通訊衛星組裝服務與專業代工，屆時，台灣廠商也有機會進一步發展系統整合能量，讓元件組裝成系統後再銷售出去，附加價值也有望再升級。

根據衛星產業協會（Satellite Industry Association SIA）統計，2020年全球衛星產值約2706 億美元，可以分成衛星製造、發射、地面設備、服務四大類。以衛星地面設備產值最大宗，占比達5成，其次為衛星服務產值約4成3，衛星發射與服務加總不到1成。

吳政忠指出，台灣擅長零組件，在打入地面設備有優勢，如何提升做到系統，也是產業轉型時的重要訓練。這塊上千億美元大餅，隨著衛星數量增加，市場持續擴大，台廠如何發揮優勢，科技部正加足馬力實現中。（編輯：潘羿菁）1100717