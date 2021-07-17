每到夏天，許多民眾選擇待在家吹冷氣消暑，也擔心電費會超支，因此冷氣如何吹比較省錢，也成為民生議題，近日有人在網路上分享，冷氣開整天比只吹8小時還省，對此，台灣電力公司也在官方臉書公布正確答案，讓不少民眾直呼長知識。

台電官方臉書「電力粉絲團」近日指出，看到民眾在討論「變頻冷氣吹8小時跟吹整天，哪個比較省？」的問題，直言一定是吹8小時比較省，電費的多寡主要還是得看用了多少度電，除了和電器的消耗功率有關，與電器使用時間也有關係，對此舉例「1000W電器使用1小時就用1度電」。

台電表示，假若民眾想要省電，除了考慮電器耗不耗電之外，電器的「使用時間」長短也是關鍵，儘管變頻冷氣較省電，但還是要使用電，因此開一整天的電費，絕對會比開8小時的還要貴，也建議民眾若沒有吹冷氣的需求時，應該要將電源關閉，呼籲大眾除了省電省荷包外，同時也能愛護地球。

台電公布解答後，引發網友討論，紛紛表示「冷氣的功能是製造『溫差』，但有溫差就會有流失，這無法避免，所以要一直維持冷度，就要一直耗能」、「換變頻的，只要不調太低，可以盡量吹，電費不多」、「調成27至28度能省電，因為壓縮機啟動的時間少了，送風的時間多了，前提是要能接受這種溫度」。