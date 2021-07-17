其實巫師後衛畢爾確定將因感染新冠病毒宣告退出美國男籃之後，不少球迷就在建議美國男籃應該趕緊找來今年季後賽表現出色的太陽當家控衛保羅，事實上美國男籃也這樣做了，可惜保羅以專心打總冠軍賽為由，還是婉拒了美國男籃邀約！

「是的，我的電話一直在響，」保羅在17日太陽例行訓練之後受訪表示，「不過那不是我現在所關心的事情，我將專注在我們正在做的事情，我希望美國男籃球員可以保持健康，但我必須首先處理好總冠軍賽這件事。」G5將於18日登場。

只是保羅這樣說，無疑是在找藉口不打東奧罷了，畢竟不僅他的太陽隊友戴文布克，米德頓、哈勒戴兩名公鹿球員也都允諾打完總冠軍賽就跟美國隊會合，曾拿2008年北京奧運、2012年倫敦奧運金牌的保羅，或許當前只想趕緊打完休息。

今天同樣有一名NBA後場好手退出國家隊，那就是湖人後衛薛洛德，他將因為德國籃協不願負擔他昂貴的保險費用無緣東奧，讓他不禁表示，「我很想去東京，參加奧運幾乎是運動員最大榮譽，我對自己無法跟德國隊友一起戰鬥感到失望。」