國民黨主席江啟臣。（國民黨提供）

張忠謀參與「APEC非正式領袖閉門會議」 總統府記者會說明

蔡英文總統邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年亞太經合會議(APEC)領袖代表，參與昨(16日)加開的「APEC非正式領袖閉門會議」。張忠謀在會後記者會中說，他在會中向各會員國表示，針對新冠病毒，中華台北已準備好以自身經驗提供協助，也和其他許多APEC成員一樣，需要取得更多疫苗。國民黨主席江啟臣今(17日)說，張忠謀的發言必定經過蔡英文總統與外交部再三確認，對照行政院、指揮中心說疫苗夠了，足證蔡政府為了卡國民黨買疫苗，說了一個大謊，他喊話蔡英文，放下藍綠對立，台灣才能戰勝疫情。

張忠謀轉述會中談話指出，面對新型冠狀病毒疫情，中華台北至今仍維持傑出的防疫紀錄，儘管疫情一度升溫，但日前已經趨緩，過去我們曾捐贈口罩與醫療物質給APEC成員，現在也準備好與你們分享我們抗疫知識，同時我們也需要幫助，因為目前疫苗覆蓋率低於20％，雖然美國、日本已慷慨捐贈疫苗，民間機構也已經成功採購1千萬劑，我們仍然需要更多數量的疫苗，而且需要儘快取得。

江啟臣指出，以他過去曾擔任APEC領袖會議幕僚的經驗，張忠謀的每一句話都必定是經過蔡總統與外交部再三確認的談話內容，張的發言是代表蔡總統的發言，也是代表台灣人民的心聲，的確，台灣現在需要疫苗，而且必須儘快取得，「幾日前行政院與疫情指揮中心說疫苗夠了，對比張忠謀董事長的談話，我們可以確定，蔡政府為了卡國民黨買疫苗，說了一個大謊！」

江啟臣說，台灣疫苗不夠，因為供貨不穩、交貨時程未定，仍有諸多變數，疫苗已經是「戰略物資」，超額部署絕對是符合國家利益的戰略目標，他要告訴蔡總統，「不需要捨近求遠，國際友人的幫忙我們感謝，但國民黨有能力為台灣採購疫苗」。

最後，江啟臣喊話，願意與蔡總統會晤，或是線上對話，病毒才是我們唯一的敵人，「卡國民黨採購疫苗，只會變成台灣的敵人，我保證對民進黨岌岌可危的民調絕對沒有幫助」、「蔡總統，萬人染疫，超過700位國人枉死，此刻放下藍綠對立，台灣才能戰勝疫情」。