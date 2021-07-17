三級警戒延長至26日，新北市原住民族教育資源中心在暑期辦理30小時線上中階研習，研習主題包含教學影片製作、教材教拼音語詞語句、各族語法結構及公開觀課。另外，還寄送「族語教具包」給參加的族語老師，讓老師們在暑假期間運用實體教具共學提升專業力，每場都有近百位族語老師熱情參加。

新北市教育局表示，新北市原住民族教育資源中心是族語教學的學習基地，每年研發族語教材並在寒暑假規劃辦理族語老師增能研習，提供老師們最適用的教材及系統化的學習教學技能。暑期研習貼心寄送的「族語教具包」包含木頭字母磚、不織布、磁鐵及自製族語樸克牌等，方便同步在線上操作學習，讓族語更容易教、容易學，文化傳承也綿延不斷。

研習邀請鄧公國小老師蔡佩蓁及仁愛國小資訊組長賴新田分享多元的線上教學模式，講解如何運用「族語教具包」設計拼音教學及利用Google Jamboard（線上白板）進行教學互動。也邀請阿美族朱清義老師、泰雅族蘇美娟校長、布農族打亥·伊斯南冠·犮拉菲校長、排灣族瓜樂牧師等族語研究及教學經驗豐富的專家，分享各族語法結構及用法，讓大家的族語專業知識功力倍增。族語老師劉金花課後回饋表示，「透過謂語及主語變化練習，原來族語教學可以跳脫傳統教學模式，更生活、更生動」。

族語老師們相約穿著傳統族服參加線上研習，儼然成為族群共榮共和的最美風景。一早就迫不及待穿好族服的排灣族停秀玲老師說：「很開心能和這麼多原民好友一起共聚雲端學習，講師教導的線上白板非常有用，不僅增加師生互動及課程樂趣，也能提升學生上課專注度」。布農族顏美秀老師上完課就拉著家人練習，「原來拼音磚教拼音讓教學變化更多，而且大人和小孩都能一起學習」。