據「9to5 Mac」15日報導，蘋果公司恐因將iPhone降速，而面臨新一波法律訴訟。目前西班牙消費者保護組織(OCU)已以代表蘋果用戶致函位於矽谷古柏迪諾市（Cupertino）的蘋果總部，信中指控蘋果透過iOS 14.5、14.5.1與14.6的更新，讓iPhone12、11、XS與8降速，蘋果應補償消費者；否則大家法院見。不過，迄今蘋果仍尚未做出正式回應。

文中引述西班牙網站「iPhoneros」報導，指稱OCU已正式發函蘋果，信中提到由於iPhone12、11、XS與8的用戶，疑似因更新iOS 14.5、iOS 14.5.1和iOS 14.6而讓手機速度降緩，蘋果應提出用戶補償方案。

OCU還揚言，如果蘋果回應讓人不甚滿意的話，不排除動用法律程序。「這封信的目的旨在與蘋果對話，進而找到補償消費者的方案。無論蘋果回應是否適當，我們擁有透過法院保護消費者的權利」。

事實上，蘋果惹怒的不只OCU，包括Altroconsumo、Deco Proteste和Test-Achats也加入討伐蘋果的行列。2021年年初，位於葡萄牙里斯本的Deco Proteste才指控蘋果有「計畫性的淘汰」，試圖操縱iPhone用戶。

其指出，iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S與和 iPhone 6S Plus在市場上最受消費者青睞，而蘋果刻意操縱這些產品的性能，卻又未通知用戶。藉由這樣的過程，蘋果讓消費者被迫不斷的更換手機的電池，甚至添購新的手機。

與Deco Proteste不同，OCU則指控即使是iPhone 12最新的iOS，更新之後速度也大幅減緩。歷經數年前的iPhone電池爭議後，蘋果推出電池健康指標；自2021年稍晚起，用戶可選擇升級到iOS 15或是留在目前的iOS 14系統。

報導還提到，蘋果仍持續支援裝有iOS 15的同支手機，從iPhone 6s一路到更新的手機。透過這樣的改變，蘋果能持續提供多年的服務支援，這與Google和其他製造商對Android手機的做法截然不同。