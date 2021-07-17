男將活魚塞滿路人鞋墊 詭譎行為網驚：想「鞋魚」翻身(取自臉書「爆料公社」)

高雄1名網友日前將鞋子放在公司門前的鞋櫃，不料遭1名怪異男尾隨並拿走鞋子，該男子還在鞋墊下放了「一堆活魚」，犯行全被騎樓監視器拍下；受害人甚至查出早在3年前就有類似事件發生，1名OL的鞋內被放入7隻死魚，疑似同1人所為；其他網友則怒罵太噁心，也有人質疑是在施法，「想『鞋魚』翻身嗎？」

該網友的友人在臉書「爆料公社」上發文表示，該網友在高雄市左營區曾子路附近上班，日前上班時將鞋子放在公司外頭的鞋櫃上，不料1名頭戴卡其色帽子、身穿牛仔褲的中年男子隨後鬼鬼祟祟地到鞋櫃拿走他的鞋子，並快速地「各放入整堆小魚在2個鞋墊下」。

高雄1名網友日前將鞋子放在公司門前的鞋櫃，不料遭1名怪異男尾隨並拿走鞋子，該男子還在鞋墊下放了「一堆活魚」，犯行全被騎樓監視器拍下。（翻攝自臉書「爆料公社」）

監視器拍下該男子犯案的身影，原PO與友人事後調查才發現，2019年也曾發生類似事件，有名女子的球鞋被人放入7支死魚，疑似視同1人所為，最後原PO的友人直接將鞋子丟掉，並喊話「這位『鞋墊放魚哥』各位知道他是誰嗎？這到底是什麼奇怪的癖好？」

許多網友則留言說，「天啊！這我以後穿鞋子會有陰影」、「不知道會不會又用自己有病來脫罪？」「真的很噁心耶，2年前發生，然後2年後突然又重現江湖，這其中必有詐」、「怎麼有點感覺像是在下降頭之類的呀」、「莫非是混得不好，想鞋魚翻身吧？」