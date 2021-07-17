林姓麵攤老闆娘，5月份向警方報案稱，有人於LINE散播「阿蓮麵攤的兒子確診要自主隔離」等不實訊息。（市警第六分局提供）

台中市林姓麵攤老闆娘，5月向西屯區何安派出所報案稱，有人於LINE散播「阿蓮麵攤的兒子確診要自主隔離」等不實訊息，因嚴重影響店家商譽，憤而報警，第六分局組成專案小組追查，發現該則不實訊息來自50歲徐姓女子，說是朋友圈傳的，未對訊息內容求證真實性即轉發予其他友人，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及妨害名譽罪移送台中地檢署偵辦。

不過，林姓麵攤老闆娘說兒子沒有染疫，她發現兒子在line上遭指為確診者，5月便向何安派出所報案，警方並報請台中地檢署敦股檢察官指揮偵辦，經向市府衛生局查證，該訊息並非事實，經循線調查，除了發送謠言的徐姓女子，將陸續追查傳訊息的民眾，徐因坦承不諱，警方將其送辦。

中央流行疫情指揮中心呼籲，民眾勿於社群軟體發布新冠肺炎相關不實訊息，避免觸法，惟仍有民眾未經查證即隨意散布，影響防疫及造成民眾恐慌，警方積極查緝假訊息來源，以求安定民心，市警第六分局獲報有民眾於通訊軟體LINE散布疫情不實訊息，於翌日迅速追查犯嫌到案嚴辦，澄清遏止不實謠言。

台中市警第六分局長吳耀南表示，民眾接獲來源不明或未經證實疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿透過社群媒體隨意散播、轉傳，以免觸法。民眾可透過疾管署之官方LINE「疾管家」帳號，及中央流行疫情指揮中心召開之記者會，了解防疫最新進度並杜絕假訊息，共同抗疫。