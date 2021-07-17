桃園15日晚間6名越南籍男女相約蘆竹區南山公園為其中一名女子慶生，但過程中有人提議脫下口罩唱歌慶祝，遭路過民眾注意報警取締，警方到場後，雖6人辯稱以為禁令解除才脫罩，但警方仍依未戴罩行為函送裁罰。

桃園市蘆竹區的南山公園15日晚間10點傳出多位男女慶生唱歌的聲音，引起路過民眾注意，並發現2男4女未戴口罩於公園內吃蛋糕唱生日快樂歌，民眾隨即通知警方到場取締，而員警抵達現場自6男女後方出現並告知未戴罩違法時，快樂的慶生氣氛瞬間凍結，壽星更一臉顯得相當尷尬。

蘆竹警分局指出，6名越南籍男女平均年齡23歲，是同個工廠的同事，15日晚間為了幫其中一名女子慶祝7月6日的生日才到南山公園吃蛋糕唱歌慶祝，並進一步指出，警方到場時，6名男女在現場不斷辯稱，以為疫情已經趨緩，禁令也解除才脫罩，誇張辯詞只好讓員警在現場再次說明疫情狀況以及防疫規定。

雖6人聲稱對於防疫規定不瞭解，但警方表示，6人仍因在戶外未戴口罩行為依傳染病防治法函送裁罰，並呼籲民眾，目前疫情尚未趨緩，全國仍處第三級警戒狀態，請民眾確實遵守防疫規定，外出應全程配戴口罩，保持安全社交距離，且避免群聚成為防疫破口。