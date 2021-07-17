美國政府7月16日對在港美企發布商業警告，稱香港2020年實施《香港國安法》後，美國在港公司營運和活動有風險。港府今天（17日）凌晨發表新聞稿回應，指華府的警告試圖製造恐慌情緒，並利用地緣政治打壓中國。

港府聲明指，美國政府對香港情況作出一些完全荒謬和毫無根據的指控，向在香港經營的美國企業和個人發出商業警告，試圖製造恐慌情緒，再次證明其在霸權主義驅動下的虛偽和雙重標準，並指在香港營商的美國企業和以香港為家的美國公民是主要受害者。

發言人表示，事實勝於雄辯，《香港國安法》實施後，香港的法治及司法獨立依然穩如磐石，其國際金融中心地位沒有半點動搖。過去一年，香港的新股集資額超過5000億港元，比對上一年增加超過五成，強調華府的施壓不會影響香港的前景。

此外，對於美國財政部昨天深夜向7名駐港中聯辦官員實施制裁，聲明也提出譴責。美國財政部網站北京時間7月16日深夜公布與香港有關的制裁措施，宣布制裁7名中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）副主任，包括：陳冬、何靖、盧新寧、仇鴻、譚鐵牛、楊建平及尹宗華。