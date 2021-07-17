「玉女掌門人」方文琳和前夫于冠華育有兩個校花級女兒于齊優、于齊薇，兩個女兒都貌美如花又有氣質，引來粉絲矚目。最近于齊薇在IG小露香肩，透露自己感覺長大了，原來是看到蟑螂反應從逃跑尖叫，變得竟然敢自己消滅牠，「為自己的成長感到開心」。

21歲的于齊薇先前與媽媽一起出演賀歲片《金不厭詐》，女兒從小就是校花，方文琳先前受訪卻表示不打算採嚴格管理教育，開明的她對女兒沒門禁，有時跟同學去夜唱只叮嚀注意安全，更會鼓勵女兒趁年輕多交幾個朋友，多多享受談戀愛的感覺，笑說：「不要懷孕回來就好」，也強調：「不要一直換」。

于齊薇分享感覺到成長。（圖／翻攝自vivian_chiwei IG）

今年2月于齊薇曬出穿學士服跟狗狗的合影，照片中她放下烏黑長髮，雙手抱著愛犬，露出燦爛又青春的微笑，讓粉絲大讚不愧是女神接班人，于齊薇則寫下：「珍惜所剩的大學生活」，方文琳也感慨說：「沒錯，珍惜當學生的日子」，並讚女兒「是媽咪常說的青春、真實與自然的美好笑容」。

方文琳育有兩個正妹女兒。（圖／中時資料照片）

近日，于齊薇曬出側臉照，照片中她難得穿上細肩帶小可愛，站在窗簾旁，罕見小露性感，精緻五官引來粉絲敲碗：「期待妳下部電影」，最近她再發文，直說發覺了自己的成長，「有時候會在不知不覺中突破很多事情…像是打蟑螂，我以前看到蟑螂是會大叫的耶，為自己的成長感到開心」，網友回應：「齊薇好漂亮~小強我都是拿拖鞋或是電蚊拍給牠死」、「長大了」、「我的老天鵝⋯我只敢遠遠的拿酒精噴他」。