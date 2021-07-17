圖為衛福部最新（7月16日）新冠肺炎台灣死亡率數據。（圖／翻攝自衛福部官方網站）

台灣目前最新新冠肺炎死亡率為4.96%，遠高過全球平均死亡率2.15%，引發各界恐慌。藥師林士峰表示，台灣超高死亡率，關鍵就在「分母不對」，因為現行制度與社會氛圍過度求「加零」，以致防疫遭到妨礙。網友則怒轟，台灣疫情不斷加劇，罪魁禍首就是執政黨的鴕鳥心態。

林士峰今日（17）在臉書發文表示，不知道從什麼時候開始，各縣市非常的在意自己領地驗出了幾例本土案例，社會輿論的風向帶向砰擊案例比較多的縣市，而其實這樣的評論方式不對，會讓各縣市在篩檢病例時，不敢更積極的處理。

林士峰指出，5月大量無症狀的感染者就已經進入社區內，甚至疫情指揮中心專家小組成員、台大醫師李秉穎也證實過，台灣去年發生過十起本土感染病例。台灣篩檢的人數比起世界各國是相當低的，這大概也可以解釋為什麼台灣病例的死亡率特別高，因為「分母不對」，有症狀的比例不對，一般無症狀的感染者在現行台灣檢驗的制度以及社會氛圍下，很難被抓出來。要等到有比較明顯症狀之後才會到醫院求診。因此當確診之後，症狀通常比較嚴重，死亡率也就會因此上升。

此文一出，引發熱議，網友紛紛回應：「認同，不篩就是沒確診好棒棒？鴕鳥心態！」「因為中央定調同島一命卻放任媒體獵巫有確診的縣市，才淪為這麼可悲的現狀」、「各縣市首長都怕確診案例影響自己政治聲望吧！用政治而非科學方法解決問題 」、「不知到在比什麼意思的！有好好做事就好！」「假象零確診」。