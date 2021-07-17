中方正在研製新型殲-18艦載機

最新的衛星圖像顯示，中國003型航母進展迅速，今年稍後可望下水。然而，軍事觀察家說，由於現有的技術限制，還沒有現代艦載機能加以裝備。

據《南華早報》（South China Morning Post）16日報導，一位軍方消息人士透露，中國正在研製新型艦載機殲-18，但卻否認謠傳所說，將從俗稱殲-31的FC-31「鶻鷹」戰機，或是殲-20中擇一充當。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）14日公開了美國衛星公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）拍攝到的江南造船廠衛星圖像顯示，003型航母的飛行甲板，基本船艛建築，還有舷側實架幾乎都已完成，意味它很可能年內下水。

CSIS估計，003型航母約318公尺長，比美國已退役的小鷹級（Kitty Hawk-class）航母短了幾公尺，並仍採傳統動力。此外，它有供彈射器輔助起飛系統運作的3道彈射器溝，每道約為105公尺，從甲板上清晰可見。

而北京軍事專家李杰說，003型航母上有世上最先進的電磁彈射器，可供殲-15艦載機起飛。而至今「遼寧」與「山東」艦兩艘航母上裝備的，仍是這款艦載機。他指出，由於中方戰機工程師至今尚未交付下一代艦載機，因此殲-15還會用上好幾年。「由於根據推測，殲-15還會在航母上飛好一陣子，因此中國已升級並研製了好幾款殲-15，其中有蒸汽彈射器版，電磁彈射器版和其他版本。」