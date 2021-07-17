近日，多地基層地方政府屢屢公布不接種新冠病毒疫苗不能出行、不能進商場、不能擺攤、不能進醫院，甚至學生不能註冊上學，以及未接種疫苗的公職人員停發工資等奇葩規定，受影響民眾質疑，中央政府「自願接種」的承諾並未在地方落實。《第一財經》從國家衛健委疾控局瞭解到，新冠病毒疫苗接種依然遵循「知情、同意、自願」的基本原則。

報導稱，中國進入新冠疫情常態化防控後，大陸多地先後出現過本土的傳播疫情，經過流行病學溯源調查發現，這些疫情與境外輸入有關，說明中國目前面臨的風險仍然是境外輸入，中國仍然處於「外防輸入、內防反彈」的常態化防控階段。

報導稱，在有了疫苗這個防控手段後，無論是中國還是其他國家，都在積極推動疫苗接種；同時，堅守現行的公共衛生和社會防控措施，以及保持良好的個人防護意識，用以防控新冠疫情。新冠病毒疫苗是防控疫情輸入和傳播擴散的重要手段，也可降低重症病例和死亡病例的發生率。

報導稱，按照《中華人民共和國傳染病防治法》和新冠病毒肺炎「乙類甲管」相關要求，適齡無禁忌人群應該做到應接盡接。對於個別地區出現的對未接種新冠病毒疫苗群體的限制通知，國家衛健委疾控局已經關注到，並已及時予以指導和規範。

報導稱，對於使用強制手段接種新冠病毒疫苗的現象，國家衛健委一直給予重視。今年4月11日，國務院聯防聯控機制新聞發佈會曾表示，個別地方在疫苗接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情況，這種做法必須堅決予以糾正。