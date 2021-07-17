越南妹賣淫遭遣返不忘淘金夢 偷渡重啟一樓一鳳慘了（警方提供）

1名越南籍女子先前曾經營一樓一鳳色情應召站被查獲後遭遣返越南，沒想到隔月卻坐船偷渡來臺，透過網路重起爐灶，並由臺籍男友協助出面租屋、收取性交易費用等事宜，警方昨（16）日前往住所查緝，當場查獲主嫌2名、5名越南籍應召女子並查扣不法所得新臺幣27萬8千元、帳冊2本、點鈔機1台。

臺北市中山分局接獲情資，經蒐集相關證據，鎖定以翟姓男子及韋姓越南籍女子為首的網路應召集團，召募逃逸越南籍女子，於轄內大樓分別於不同出租套房內暗營色情，並利用社群網站及通訊軟體招攬客人。

經專案小組多日埋伏蒐證，見時機成熟，向臺灣臺北地方法院聲請搜索票獲准，於昨（16）日上午起兵分多路前往轄內相關出租套房查緝，當場查獲主嫌2名、5名越南籍應召女子並查扣不法所得新臺幣27萬8千元、帳冊2本、點鈔機1台、派工用行動電話8支及監視器等證物。

經查該色情應召站流竄於大台北地區，主嫌韋女(78年次)係經偷渡來台，夥同臺籍男友翟男(59年次)利用越南同鄉為賺取較多金錢不惜下海賣淫心態，吸收多名逾期居留及偷渡來臺之越南籍女子，在網路社群媒體或透過通訊軟體發送清涼女子照片，吸引客人上門消費，全案詢後依違反社會秩序維護法、刑法妨害風化及入出國及移民法等罪嫌移送偵辦，案內6名越南籍女子後續將遭強制出境。