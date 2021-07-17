桃園中壢1名廖姓員警16日勤餘時前往家樂福添購生活用品，意外見1年輕男子於ATM前反覆察看手機並持續提領大把鈔票，員警察覺有異便上前表明身分並盤查，發現21歲許姓男子確有詐騙車手情事，隨即現場逮捕移送法辦。

中壢警分局指出，廖姓員警16日休假時於晚間8點前往中壢區中山東路家樂福添購生活用品，卻意外發現一名年輕男子於家樂福ATM前反覆察看手機，並持續提領大量現金，行跡可疑，經廖員持續觀察研判可能是詐騙車手後，便通知派出所同仁前來順利逮捕許嫌，警方強調將持續向上追溯，以免更多人受害。

警方表示，逮捕當時，許男身上共查獲4張信用卡以及贓款61萬3千元，且許男自己也坦承車手的身分，警方說明，年僅21歲的許姓男子，並未就讀大學，且曾經有詐騙相關紀錄，已是技巧熟練的詐欺車手，過去透過從事詐騙集團的朋友介紹，才誤入歧途，並指出，全案已依刑法詐欺罪移送地檢署偵辦。

中壢警分局長陳錦坤表示，警察24小時全力打擊詐欺及各項犯罪，不法之徒勿心存僥倖，提醒民眾，如有發現可疑人事物，可主動與警方聯繫，呼籲警民聯手打擊犯罪，共同來維護社會治安。