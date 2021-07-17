中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」16日起開放第9類、第10類民眾接種新冠肺炎疫苗，新北市登記意願人數共23萬3千人，預約人數19萬5千人，預約率82％，安排16日、17日及19日至21日共5天進行施打，16日第一天約有4萬多人完成接種。

新北市長侯友宜17日前往三峽區北大國小疫苗接種站關心疫苗接種情況，他表示，這次AZ疫苗接種全面採用中央的疫苗預約系統預約，中央依疫苗分配情形及民眾預約數配送疫苗施打，新北市規劃安排了30處中大型社區接種站、29區衛生所、36家醫院及262家診所共達357處接種點，方便民眾可以依需求預約施打，依各場域預約統計來看，診所及衛生所預約率高達9成以上，社區接種站及醫院平均則為7成5。

侯表示，疫苗接種後一般約2週後身體開始產生保護力，當群體中超過一定比例的人因接種疫苗或而對疾病有抵抗力，將可大幅降低疾病傳播力，達到群體免疫效果，現行國內施打的不論AZ或是莫德納兩種疫苗都可提供足夠的保護力，鼓勵符合資格的市民朋友儘快接種疫苗，保護自己也是保護大家。

另被問到近日中和、三重都有民眾接種莫德納然後昏倒死亡的情形，侯說，這些施打疫苗後產生嚴重的不良後果，市府都會把相關的資訊在第一個時間上傳給中央CDC指揮中心的疫苗審議小組，並提供這些資訊讓審議小組來做一個判斷，強調會積極協助家屬們來了解死因是否跟疫苗接種有關係。