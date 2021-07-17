大谷翔平本季表現一飛衝天，在全明星賽前就轟出33支全壘打獨霸全聯盟，投球表現也不差，而他親民的形象更是圈了不少粉絲，在明星賽期間甚至有明星球員搶著跟他合照，其中美聯MVP競爭對手小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)就是其中一人，由此可見大谷翔平人氣有多旺。
在剛結束不久的明星周大谷翔平非常忙碌，他先參加首日全壘打大賽，可惜在首輪延長賽就被淘汰，不過外界仍讚許他的表現，他也因此獲得獎金15萬美元(約新台幣420萬元)，沒想到大谷翔平竟把這筆錢分給約30名天使工作人員，也將支票發給訓練師、球團人員及公關。
此舉也讓大家大開眼界，沒想到平常就對工作人員、裁判、隊友相當有禮貌的他，私下的實際舉動也如此暖心，看來大谷翔平是「真暖男」。而在幾天前天使隊友也談到了大谷翔平，對他這個人讚譽有加，天使猛將沃許(Jared Walsh)說他的人氣甚至超過卓奧特(Mike Trout)，因為從沒見過女生在巴士外面含淚等他。
另外天使教練麥登(Joe Maddon)也說：「卓奧特做人處事比打球更成功，我認為大谷翔平也是一樣的！」天使先發投手邦迪(Dylan Bundy)也稱讚了大谷翔平，他說：「大谷一向很友善，對人也十分親切，他幾乎跟我們全部人說過話，他還經常與佛萊徹(David Fletcher)在休息室一起打手遊！」
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