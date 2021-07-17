南投武嶺地區今日上午車流正常交通順暢，武嶺停車場約5成滿。（記者爆料網提供／盧金足南投傳真）

南投武嶺地區今日上午車流正常交通順暢，武嶺停車場約5成滿。（記者爆料網提供／盧金足南投傳真）

悶太久，微解封後民眾奔向大自然，昆陽停車場一早就停滿車。（記者爆料網提供／盧金足南投傳真）

往清境農場的台14甲線7.5-10.2k，目前交通仍順暢。（記者爆料網提供／盧金足南投傳真）

微解封後第一個周末，中部天氣良好，很多人一早奔向合歡山，翠峰派出所17日指揮武嶺地區車流正常交通順暢，上午武嶺停車場約5成滿，合歡派出所維持松雪樓前大廣場交通，合歡山遊客中心前停車場降載40％，20個停車位上午不到九時已停滿，怕民眾悶太久，也提醒「修但幾勒」，適度鬆綁，還要注意防疫。

南投縣警局交通隊表示，台14甲線自7月13日起假日期間，將加強遊客宣導至合歡山遊憩、停車場空位資訊，每逢周六、日假日期間，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞或停車場額滿時，於台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行，即東行管制，西行不管制，採每10分鐘放行20部車措施。

警方並提醒遊客台14甲線29~34k昆陽~克難關，包括昆陽、合歡山主峰登山口、武嶺、遊客中心、石門山、克難關路段，兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰。

交通隊表示，上山遊客隨時注意公路可變資訊看板提供訊息，隨時收聽警廣發布合歡山區交通人流訊息掌握路況，即時做行程調整。

合歡山一早小風口上停車場已滿，下停車大約了3成車子，松岡派出所指出，台14甲線7.5-10.2k交通順暢，因為遊覽有人數的限制，大型遊覽車不若以往，清境商場大型停車場未滿，清境農場2、3、4停車場已停滿。

翠峰派出所表示，至上午10時，武嶺地區車流正常交通順暢，武嶺停車場約5成滿，合歡派出所說，松雪樓前大廣場交通順暢，合歡山遊客中心前停車場20個停車位停滿，因目前因應防疫控制人流，已降載40％，至於合歡山遊客中心前停車場最下一層，在武嶺營區前的停車處，因未畫停車位，目前已停滿21輛車，昆陽停車場則已滿位。

微解封第一個假日，南投警方預估遊客會湧入，上山人流和車潮增加，特別在昆陽、武嶺、遊客服務中心等停車場進行車位降載，員警也進行人數管制，希望民眾外出別疏忽戴口罩，做好防疫。