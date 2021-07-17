台積電法說行情失靈，加上市場傳出半導體巨頭英特爾（Intel）收購全球第四大晶圓代工廠格芯 (GlobalFoundries) ，壯大代工領域，消息傳出後，台積電ADR周五（16日）續跌1.5%，累計兩個交易日崩跌逾7%。分析師指出，英特爾真的要跟台積電對著幹，但也要小心毛利率被拉低。

拜登政府周五警告在香港營運的美企，正面臨不合理的電子監控，以及將公司和客戶數據交給香港政府的風險；另外，在Delta 變種病毒肆虐和通膨加劇的擔憂，在多重利空夾擊之下，美股四大指數全面收黑，費半再度淪為重災區。

道瓊工業指數下跌299點（或0.86%），收34687點；標準普爾500指數下滑32.87點（或0.75%），收4327點；那斯達克指數跌115點（或0.80%），收14427點；費城半導體指數下跌72點（或 2.25%），收3145點。

在經濟數據方面，美國6月零售銷售月增0.6%，超出市場預期，7月消費者信心指數意外下滑，跌至5個月新低點；另外，密西根大學消費者信心指數，7月初值從上月的85.5降至80.8，低於所有經濟學家的預估，該調查的預估值為86.5。

而個股表現上，研發新冠肺炎疫苗而聲名大噪的生技廠莫德納將納入標普500 指數成分股，並於7月21日開盤生效，消息激勵該公司股價暴漲10.30%至每股286.43美元，創歷史新高。

大陸官方再出手， 7 部門聯合進駐滴滴出行，進行網路安全審查工作，拖累滴滴ADR終場跌 3.16%，報11.97 美元。

費半成分股再度遭到血洗。應用材料下跌 3.77%；輝達（NVIDIA）重挫4.25%；美光

挫跌 2.48%；雖然市場傳出英特爾要併購晶圓代工老四格芯，但英特爾股價不賞臉，終場下跌 1.51%。台股 ADR 部分，台積電ADR續跌1.52%；聯電 ADR跌0.42%。

值得注意的是，華爾街日報引述知情人士報導，英特爾打算斥資約300億美元（約新台幣8400億元）收購格羅方德，以加速生產更多晶片，一旦達成交易，將是英特爾史上最大手筆的收購案。

知名半導體分析師陸行之指出，英特爾真的要跟台積電對著幹了！現在連聯電、中芯國際也拖下水打群架。英特將花300億美元買下7％的晶圓代工市占率、代工服務know-how、代工龍頭客戶，不是額外增加晶圓代工供給。

他分析，格芯有90～14奈米完整的成熟製程，加上SOI技術，跟英特爾現在的10奈米，2023年的7奈米互補，將更完整的提供IP、設計、晶圓代工，封測製造服務數據中心系統客戶，如Google、 Microsoft、Amazon等。

陸行之提到，格芯是AMD（超微）不要的廠，除了SOI技術外，似乎只有產能值錢了。格芯主要工廠在美國，成本比較高，客戶比較弱，明年應該賺不到15億美元，英特爾花300億美元買格芯，只會拉低其毛利率和ROE。