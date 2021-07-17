2018年間，高雄盧姓男子認識2名未滿14歲、家住新北市的女網友，並慫恿她們自拍裸照和自慰片供他欣賞，豈料事後，其中1名少女的影片外流網路，被同校男學生認出，當面直問「這是你嗎？」少女才驚覺自己身體被看光光，盧男教唆未成年女子拍不雅片的惡行也隨之曝光。不過他到案後否認散布「戰利品」，另一名少女也相信盧男沒出賣她，新北地檢署審理後也認為，無法證明盧男外洩不雅畫面，因此僅依引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌將其起訴。

根據調查結果，2018年間，年齡分別為14歲的少女A和13歲的少女B，各自透過臉書認識人在高雄的盧男。同年7月到隔年（2019年）2月間，少女A因為喜歡盧男，聽到他想看自己裸照與私密處影片，於是言聽計從，藉由臉書或LINE傳出至少5張私密照與2部影片。但盧男還是不滿足，又要求另一名13歲的少女B自拍裸照與自慰影片給他，少女B同樣為取悅盧男，加上涉世未深，遂於家中拍了好幾張胸部與私處照，以及好幾部自慰影片，應盧男要求傳了過去。

事後盧男與少女逐漸失聯，少女B的3位男同學，某日突然在去（2020）年別人在臉書分享的自慰影片中發現熟面孔，於是直接拿手機問少女B「這是你嗎？」少女B才驚覺「連學校裡都有其他人在講。」於是趕緊報警。

警方接獲報案隨即展開調查，認為盧男散佈影片嫌疑最大，並查出被害少女不只1人。盧男到案後僅坦承慫恿少女自拍，但他真的不清楚不雅影像怎會流傳網路，原本使用的臉書帳號也已被官方鎖住，堅稱自己絕無外流之舉。

而檢方調查後則認為，14歲少女A表示相信盧男沒把她的不雅影像外流出去，少女B的3位男同學也都不認識盧男，無法證明外流影像來自他之手，因此偵結後僅依《兒童及少年性剝削防制條例》引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴盧男。

★《中時新聞網》提醒您：

尊重身體自主權！請撥打113、110