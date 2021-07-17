貨櫃航運三雄法說會、股東會將在下週陸續登場，陽明19日召開線上法說會，萬海20日舉辦股東會，長榮股東會21日壓軸登場，市場將聚焦三雄對後市展望。

航運族群下週重要大事，陽明線上法說會19日登場，董事長鄭貞茂親上前線說明，陽明現金增資新股共計16萬張，將在20日上市。萬海則於20日在台北園外園舉辦股東會，長榮股東會21日壓軸登場，長榮在同天「出關」，不再受限於分盤交易、必須每20分鐘撮合一次。

市場熱度持續，缺艙、缺櫃問題延續至今年底，不過，市場對於明年度貨櫃海運獲利表現看法分歧，預計屆時各公司高層主管將進一步說明未來展望。

長榮在年報說明今年度營運計畫，長榮海已加入OCEAN Alliance，今年度合作航線達39條、共計334艘船舶，合作運力近403萬TEU（20呎標準櫃當量），長榮說，將充分利用主力航線，建構完整服務網絡，積極擴展貨源，同時進行船隊升級計畫，靈活調整艙位、引進大數據分析軟體、電子數據資訊，配合氣象導航資訊，節省燃油成本與提高航行安全。

萬海董事長、久福花園公司代表人陳柏廷在致股東報告書表示，展望今年表現，萬海繼先前採購20艘新船後，再訂購17艘全貨櫃輪，預計明年第4季開始交船，以高規格設計，達到更佳環保水準。未來新造船舶將陸續投入營運，提升營運績效與規模。

觀察本週運價走勢，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）升至4054.42點，較上週大漲122.07點。根據最新一期報價，遠東到美西航線每40呎櫃（FEU）運價5334美元，遠東到美東每FEU達9655美元，遠東到地中海航線20呎櫃（TEU）6893美元，遠東到歐洲航線每TEU 運價7023美元，續創新高價。（編輯：郭無患）1100717