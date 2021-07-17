面對外界不斷造謠他將跟拓荒者提出交易申請離隊，利拉德17日在結束美國男籃訓練後再次清楚表態，「我聽說那些謠言，也很多人問我，但這些報導都是假的，也不是我親口說的，我還沒對自己未來做出決定，起碼下季我仍在拓荒者打球！」

「現在我跟拓荒者對提升實力都有急迫感，」預計今天跟拓荒者總管歐爾希見面的利拉德表示，「我們都在找尋這支球隊的下一步該怎麼走，畢竟過去幾年我們都闖進季後賽了，代表我們並非一支爛隊，但我們一致相信球隊目前還不夠好。」

利拉德甚至講明找來畢勒普斯擔任拓荒者新主帥，也不是改善球隊體質的最快方式，「我並不否認畢勒普斯會讓我們變好，但當我看著球隊，我們不僅需要新教練才能爭冠，我想在拓荒者奪冠且打到退休，但我們需要很大補強才可做到。」

就算利拉德不斷出面澄清即將走人的謠言，可是隨著拓荒者近年補強動作始終不夠積極，也讓利拉德感受到沒辦法摘冠的無奈，看來接下來拓荒者高層不能光用嘴巴說說，勢必趕緊幫助利拉德打造一個真正具備奪冠實力的球隊才行，否則利拉德走人恐將成真。