在野黨質疑疫苗預算花費 蘇貞昌：國際契約有保密條款

行政院長蘇貞昌17日訪視竹北市嘉豐國小新建工程，針對媒體詢問在野黨質疑疫苗預算花費及主計處認疫苗非機密預算是否應公開？回應稱全世界疫苗採購不管是政府還是民間都是賣方市場，國際上有保密條款，台積電和鴻海永齡基金會購買的疫苗，公司重訊也不能公布內容，都不能約定又違反。

蘇貞昌說，疫苗採購的預算未來執行完畢後，一定會有詳細的各種數據供國會監督， 供相關機關審查，目前最重要的是疫苗不容易進來，施打疫苗要開放都18歲以上，希望國人輪到就要儘快去施打，同時感謝地方政府努力提高覆蓋率。

蘇貞昌並表示，暑假之前，一定會讓照顧孩子的老師都打疫苗，提供能好的保護，希望民眾能踴躍參加預約登記，讓政府有效運作，讓台灣打疫苗也能做到最好。

蘇貞昌對媒體提出張忠謀認為台灣需要更多疫苗，但地方想買疫苗，行政院卻不打算開新專案的問題，則感謝張忠謀和鴻海永齡基金會及慈濟各方協力買疫苗給員工施打，加上政府購買的疫苗按契約都能如期進貨的話，數量已足夠國人施打，並且已預約購買明、後年四世代的疫苗，把量和施打做有效的控制，不是一次通通買進來，因為疫苗都是有期限效期的。

蘇貞昌對提問台北市長柯文哲建議疫苗混打，指疫苗混打是很專業的問題，目前國際不同的研究成果，會遵循專家意見和國外的情況，以保護國人建康為第一，能不能混打將由專家會議來決定。