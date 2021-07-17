興建中的金門大橋昨（16）日中午在挑高48公尺的作業區發現1條長逾3公尺的緬甸蟒蜷伏於起重機內。（民眾提供）

興建中的金門大橋昨（16）日中午在挑高48公尺的作業區發現1條長逾3公尺的緬甸蟒蜷伏於起重機內。（民眾提供）

緬甸蟒在鉤落大海放生後，深夜又被目擊在海上載浮載沉。（民眾提供）

緬甸蟒在鉤落大海放生後，深夜又被目擊在海上載浮載沉。（民眾提供）

銜接大、小金門，含引道全長5.4公里，總建設經費約新台幣75億元的金門大橋為國內第1座海上脊背橋梁，施工技術層級、難度均高，目前由東丕營造加快工進中，向今年底如期完工，明年通車的目標邁進。（李金生攝）

將大蛇鉤落大海放生的謝世宏說明救蛇過程，強調任何生命都應獲得尊重和保護。（李金生攝）

金門大橋48米高海上起重機 發現長逾3米大蛇緬甸蟒(影/民眾提供)

興建中的金門大橋昨（16）日中午在挑高48公尺的作業區發現1條長逾3公尺的緬甸蟒蜷伏於起重機內，嚇壞正準備休息用餐的工作人員，在鉤落大海放生後，深夜又被目擊在海上載浮載沉，最終是渡海游往小金門，或再回到金門本島，在網路傳開後引起熱烈討論。

銜接大、小金門，含引道全長5.4公里，總建設經費約新台幣75億元的金門大橋為國內第1座海上脊背橋梁，施工技術層級、難度均高，目前由東丕營造加快工進中，向今年底如期完工，明年通車的目標邁進。

這座未完工就成為海上一景的新建大橋，昨天中午卻傳出準備午休時，有工人在拿便當時於距離水面48公尺，約15樓高的天車固定式起重機內，發現1條長逾3公尺，色澤斑斕的緬甸蟒蜷伏其中，當場嚇了一大跳，趕緊錄影上傳公司作業群組，引起大家一陣驚呼。

作業小組擔心在近35度的高溫炎陽下，大蛇會被曬昏或脫水，膽子最大的技術員謝世宏再回到工作區，在近2時許用長鐵條將牠鉤落大海，只見牠入水後活力十足，迅速泅泳往遠方游去，讓大家都為挽救1條生命感到開心。

但當晚10時左右，謝世宏的朋友在大、小金門之間的金烈水道，又目擊牠在海中載浮載沉，動作十分敏捷，趕緊趨近拍了幾張照片，不過因夜色昏暗，很快就不見牠的身影，最終游向何方？也不得而知。

謝世宏說，過去金門大橋工區也曾發現過大蛇，去年冬天就有1條緬甸蟒蜷伏在大電箱內遭到電死，讓護生的同仁難過不已，還找了一塊空地掩埋。這回發現的大蛇研判是從塔柱攀爬上去，但不清楚到底從哪裡來的？

縣府指出，金門是台灣地區「唯一」有原生緬甸蟒出沒的地方，打火兄弟曾於2019年在金寧鄉慈湖農莊捕獲體長3.83公尺、體重24.3公斤的母蛇，為金門自2010年開始進行蟒蛇相關研究以來的最大個體。

台師大林思民博士帶領的研究團隊，長期追蹤與研究金門的緬甸蟒，研判金門緬甸蟒是從福建沿海過來的原生種，與台灣從越南進口的寵物蛇緬甸蟒不同。