影帝張家輝1992年與關詠荷交往，2003年兩人結婚，如今育有15歲女兒張童，張家輝出道多年幾乎是緋聞絕緣體，結婚後更是寵妻狂魔。最近有上圍傲人的漂亮空姐分享在飛機上遇到張家輝要求合影，對方親切答應，照片流出，張家輝刻意收起右手臂，不過度靠近空姐的禮貌舉動，引來網友討論。

張家輝過去和TVB當家花旦關詠荷交往，女方當時名氣勝過男方，更被封為「90年代末無線電視一姐」，但兩人交往後，由於外界唱衰，讓張家輝因壓力大選擇分手，後來還不告而別到南非旅行，當外界都相當心疼關詠荷時，張家輝得知姊姊病重返港，才發現這段期間關詠荷不離不棄，私下幫忙照顧張家輝姊姊，也讓男方認定非關詠荷不娶。

張家輝和空姐合影收起手臂。（圖／取自《on.cc東網》）

雖被張家輝一度拋下，關詠荷後來仍感人表示：「在我心裡從來沒有和你分開過」。兩人結婚後，關詠荷便為了家庭減少工作，期間小產了2次，最終順利生下女兒，當媽後決定引退。而張家輝也很爭氣，努力證明演技與演員實力，當年他以《證人》在香港金像獎封帝，領過獎項第一句就點名要感謝太太，「如果沒有我老婆，站在這裡的不會是張家輝。她為這個家付出了太多，我才能把精力放在演戲上」。

張家輝和關詠荷結婚多年是模範夫妻。（圖／取自《on.cc東網》）

去年10月，張家輝被媒體拍到久未現身的他和太太現身街頭，但神情憔悴，原本為電影練出的肌肉「大消風」，臉上還掛著黑眼圈，疑似健康出問題。近日據《東網》報導，有名空姐在網上曬出與張家輝合影，寫下：「感謝遇見。渣渣輝（張家輝）～」，而照片中張家輝站得相當挺直，看來精神和體態都恢復不少，還刻意將靠近空姐的手臂放在背後，以防被誤會，引來網友大讚細節看出修養跟做人成功之道，「他的右手會適當的避開女孩子，而不是親暱狀（態）！」