方泂鑌今（17）日在老家檳城迎接生日，由於馬來西亞疫情持續惡化，6月1日再度實施行動管制令，沒想到病例數不減反增，這幾天單日確診破萬人屢創新高，眼看解封之日遙遙無期，全國民眾氣氛低迷，許多藝人利用直播等方式替大家打氣，阿鑌16日透過Clubhouse許下生日願望，「非常時期，希望大家都能很平安地度過，身體健康」。

方泂鑌去年3月從台灣飛回檳城老家休息，未料之後疫情爆發，只能乖乖待在家裡，由於過去幾年長期定居台灣，阿鑌特別珍惜這幾個月與大家族親友好好相處的時光，也利用這段時間創作，累積作品等待疫情過去再發行；好奇他居家期間學了些什麼？阿鑌笑回：「很多朋友都變廚神了，我二姑很喜歡做蛋糕，就跟她偷學了一點，本來還打算幫她賣。」擔心二姑太忙太累而作罷。

有趣的是，對動物、昆蟲非常有愛的阿鑌，老家之前不請自來很多隻「自來貓」，「貓咪們又不斷生小孩，簡直要變貓村了，牠們也不算住我家，附近每一戶牠們都會去串門子，我晚上吃完飯就會去跟他們互動，久了都知道牠們的親戚關係，像這隻是誰的小孩、哪隻怕人、哪隻最愛打架，問我就知道」，熟到簡直可以寫「貓咪族譜」。

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