立委王美惠昨日邀集文化部與嘉義文創產業園區廠商自治會召開協調會。（王美惠辦公室提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義文化創意產業園區原承商新嘉文創事業股份有限公司，與文化部解除合約後將於7月31日退場，8月之後由文化部接管，園區內進駐廠商憂心未來園區無法經營下去必須搬遷撤離，為保障已進駐廠商權益，立法委員王美惠昨邀集文化部與嘉義文創產業園區廠商自治會召開協調會，文化部也承諾會妥善處理廠商的權利義務關係。

因文化部與新嘉解約，恐將解約成本轉嫁給進駐廠商自行承擔，對此，廠商自治會提出四大訴求：一、進駐廠商皆為善意第三者，不論後續由誰接手經營，都要保障現有廠商、承認既有的合約，若合約已到期者文化部也要協助續約；同時未來不得調漲租金，後續建物若有變更也不得影響目前進駐廠商營運功能。二、嘉義市政府應責無旁貸協助爭取繁榮文創園區的相應計畫，以提昇嘉義市整體文創及觀光產業能量。三、文創園區後續規畫應配合嘉義市地方發展與城市願景。四、文化部應重新檢討文化場域政策白皮書。

文化部文創司江清松司長表示，文化部對於文創園區的定位及發展一向非常關心，絕對支持文化產業的發展，這次因為市場機制導致承商新嘉公司退場，承商和進駐廠商也同時終止契約，嘉義文創園區解約爭議，文化部不會卸責也會妥處廠商的權利義務關係，未來會謹記這次教訓，對於園區的發展及定位，也會召開會議聽取大家的意見。

文化部也現場做出決議，8月1日文化部接管文創園區後，考量現有廠商皆為善意第三者，目前仍有合約的廠商，包含保全、衛生清潔、機電等業者，文化部將責無旁貸概括承受，並與文化部簽定合約至明年6月底；明年6月以後重新招商時，將既有優良文化廠商優先納入招商文件；未來文化部須先將園區進行重新規畫及建物整建，讓園區建物合法取得使用許可及使用執照，希望廠商都能配合，盡量不影響商家營運。

立法委員王美惠表示，這次文化部提出具體規畫方案，正視廠商權益並解除商家之疑慮，讓嘉義的在地文創產業可以永續經營，期望文化部未來接手文創園區後，也要透過舉辦各類活動，讓嘉義文創園區的發展不停歇，也要協助進駐的廠商，繼續發展出嘉義獨特的文創經濟及觀光價值。