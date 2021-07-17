美國在台協會（AIT）處長孫曉雅12日抵台履新，她今天首度以新職身分在AIT官方臉書發文，讚嘆台灣好美，「我也和以前一樣，依然對於能夠身處如此活躍的民主社會，感到無比興奮和期待」。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）透過AIT臉書發文，分享自拍照，其中一張還戴著印有HELLO TAIWAN字樣的口罩。她說，非常榮幸能擔任美國在台協會的新處長。「從我現在的窗外看出去，台灣好美，一片綠意盎然」。

孫曉雅說，她曾於1992年至1994年在台北居住，當時她是AIT的初階官員，AIT的辦公室還在信義路上。她上次回到台灣大約是2年前，以美國國務院副助卿的身分來訪，也參觀了AIT美輪美奐的內湖新館。

她說，如今再度回台，台灣許多轉變讓她耳目一新，但不變的是台灣人民的熱情友善，「我也和以前一樣，依然對於能夠身處如此活躍的民主社會，感到無比興奮和期待」。

擁有30年外交資歷的孫曉雅，是AIT成立以來的首位女性處長。AIT指出，孫曉雅十分了解東亞和太平洋地區，對外交事務也抱持高度熱忱。孫曉雅將遵循防疫政策，居家檢疫14天及自主健康管理7天後開始上班。