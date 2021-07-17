疫情三級警戒中，公益團體物資缺乏需要善心人士慷慨解囊、幫助弱勢家庭渡過疫情難關。台中市藍營議員黃馨慧，號召企業捐助物資30箱及現金，17日捐贈給財團法人中華民國扶弱成長協會，讓需要協會照護孩子感受社會溫暖、愛心延伸到社會每個角落。

黃馨慧表示，物資箱內容豐富，有包裝米、關廟麵、麵線、沙拉油、泡麵、罐頭及油鹽等。五月後因疫情關係，許多家庭受到影響，自己盡一點微薄之力，希望能幫助到有需要的人。扶弱協會的工作人員都很辛苦，除了照顧小孩以外、也要多注意自己的身心狀況。

黃馨慧指出，國內正面臨新冠疫情期間，許多收入不豐的中低或低收家庭，可能因此減少收入、影響家庭正常生活。此次拋磚引玉，希望更多善心人士發揮大愛、秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神、不分彼此，攜手度過疫情難關，早日迎回正常生活。

協會秘書長陳政信說，協會照護孩子都是比較弱勢、比較特殊需要幫忙的，很需要資源，平日協會內年輕社工，都很認真負責、也很有愛心，幫忙協助指導教學，因疫情三級警戒原因，目前均採線上指導，疫情期間課輔也不間斷，十分感謝黃議員及善心人士協助。