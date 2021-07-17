花蓮縣政府日前選在緊臨花蓮慈濟醫院旁的路口，試辦「緊急車輛優先警示系統」，透過智慧交控系統偵測緊急車輛，配合資訊面板、告警蜂鳴喇叭及爆閃燈，提醒用路人緊急車輛來車方向。（花蓮縣政府建設處提供／羅亦晽花蓮傳真）

台劇「火神的眼淚」真實呈現緊急車輛爭取救災救人時間，常需穿越紅燈，導致救災人員及用路人險象環生，花蓮縣政府日前選在緊臨花蓮慈濟醫院旁的路口，試辦「緊急車輛優先警示系統」，提醒用路人注意路口是否有車輛正執勤緊急任務外，更能使其提早變更行車動向禮讓緊急車輛，保障雙方行車安全。

依規道路交通安全規則第93條第2項規定，緊急車輛如消防車、救護車執行任務，且於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受號誌指示之限制；不過路上曾出現用路人因未多加注意，阻擋緊急車輛行車動線外，也有在路口相撞的事故發生。

縣府建設處指出，以往用路人需透過緊急車輛告警聲音判斷來車方向，不過可能因車窗緊閉而忽略，以致路上險象環生。「緊急車輛優先警示系統」是透過智慧交控系統的電子標籤與人工智慧影像辨識雙重方式，偵測緊急車輛，再配合資訊面板、告警蜂鳴喇叭及爆閃燈，提醒用路人緊急車輛來車方向。

建設處今年5月選在慈濟醫院旁的中山路及中央路口作為示範路口，據統計，上線迄今，平均1個小時約有2車次緊急車輛，共約有3000車次緊急車輛告警；建設處表示，當緊急車輛來車方向觸動告警指示方向後，大多數用路人聽見路口聲響或是看到爆閃燈、資訊可變式面板有變化是，均會查看來車方向，並提早禮讓車道，降低意外事故發生的機率。

建設處表示，未來將視執行狀況滾動檢討，同時也會研議在其他路口擴大試辦，盼緊急車輛執行緊急任務時，透過智慧化偵測連動路口號誌控制系統，在通暢的交通下出勤，提升救災救護效能，同時也能提早提醒用路人，確保雙方行車安全。