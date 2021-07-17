才剛進行右膝前十字韌帶撕裂手術的快艇明星前鋒里歐納德，即將面臨9到12個月的漫長復健期，根據《紐約時報》資深記者史坦17日爆料，就算里歐納德下個球季完全報銷，獨行俠仍然會努力招募他加盟，讓他可跟東契奇並肩作戰。

里歐納德還跟快艇擁有最後1年球員選項合約，原本有機會跟快艇完成4年1.76億美元續約，可是假如他今年夏天選擇跳脫合約，僅跟快艇續約1年，明年休兵期就可簽下5年2.06億美元的頂薪合約，也讓外界一開始認為他不太可能離隊。

不過隨著里歐納德右膝前十字韌帶撕裂，下個球季很可能都沒辦法上場，快艇就要重新衡量是否繼續留他的可能性，可是根據史坦收到線報，獨行俠打算不管里歐納德必須養傷多久時間，仍會努力爭取他點頭加盟機會，擺明就是想賭下去。

如果里歐納德今年夏天真的跳脫合約測試自由市場身價，不僅是獨行俠，包含熱火、尼克等隊也會爭取他的加盟，只是獨行俠明顯機會較大，原因出在才剛接任獨行俠總管的尼克哈里生，先前擔任Nike高層期間，就跟里歐納德建立良好關係！