中華代表團將有68名選手出征東京奧運，除了最高規格的防疫措施，並聘請防疫協調官及4位專業隨隊醫師，其中林瀛洲、周文毅、郭純恩是長庚醫院的主治醫師，同時也是上屆里約奧運醫療團隊骨幹，具有相當豐富的國際賽事經歷，將共同伴隨中華代表團的選手們出征，協助選手們安心備戰，勇奪佳績。

「我們當然希望每一位選手都能以百分之百的狀態去和頂尖高手競技，並且在體育的最高殿堂兌現天賦。」長庚復健科醫師林瀛洲感性說到：「不辜負他們的汗水，是我們的使命。」

林瀛洲是長庚運動醫學團隊副主席，也是本屆東京奧運醫療團的召集人，負責奧運期間召開隊醫會議及統籌代表團醫療事務；他擁有極豐富的國際大賽隨隊經歷，專精於運動員狀態的調整及運動傷害的治療，協助許多國內好手重返賽場，深獲「羽球一姐」戴資穎等眾多選手的信任。

醫師周文毅（左）多次在國外協助選手做急性狀況處置。（長庚運動醫學團隊提供）

擁有多次大型國際賽事經驗的長庚運動醫學團隊副主席周文毅醫師堅定說到，「奪牌是選手也是國人的夢想，健康是夢想的前提，我們會為選手的健康做最嚴謹的把關。」

因為多次在國外協助選手做急性狀況處置，包含傷口縫合、脫臼復位、骨折固定等，隨隊醫師會盡全力去了解選手狀況，並協助選手保持最佳競技狀態。醫師的角色除了針對傷病的治療之外，同時給予選手心理的支持也是影響選手表現非常關鍵的一環。

長庚中醫師郭純恩（左）以雷射針灸照顧空手道小清新文姿云。（長庚運動醫學團隊提供）

高雄長庚醫院中醫部醫師郭純恩2016年即成為史上最年輕之奧運隨隊醫師，亦是史上第1位奧運隨隊中醫師，東奧再次銜命出征的她表示，「疫情之下，我們的任務是保護選手及工作人員，我的角色在於以針灸、雷射針灸幫助選手的疲勞修復。」

郭純恩長期在國家訓練中心駐診，深受國內體育運動員的好評及信任，對於如何拿捏賽前跟賽間治療的劑量，有相當準確的概念，也跟頂尖選手們之間有良好的默契。「當選手知道來治療後不會痠軟無力，而是減少疼痛、更加快速地進入備戰狀況，他們自然就會更放心去準備跟發揮，因為累了、痠了，有我們在。」