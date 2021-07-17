驚悚車禍瞬間 環島女騎士擦撞垃圾車亡 駕駛崩潰跪地

新北市貢寮區台二線112.5公里處昨（16）日上午發生死亡車禍，26歲張姓女騎士騎乘電動機車往基隆方向，疑跨越雙黃線與對向的宜蘭縣頭城鎮公所垃圾車發生擦撞，當場頭部重創昏迷，送醫後宣告不治；車禍當下的影片曝光，女子撞上後飛出機車倒在路中無意識，據悉垃圾車駕駛事後不斷在現場雙手合十、跪地祈求女子平安。

警方調查，張女家住高雄，日前與另名女性友人相約機車環島，預計16日到基隆後即要踏上返程，不料行經台二線112.5公里轉彎處時，疑精神不濟跨越雙黃線，擦撞垃圾車左後側倒地，頭部受到劇烈撞擊，送醫急救無效；如今車禍瞬間畫面曝光，女子撞上後倒在路邊毫無意識，路人紛紛嚇壞報警。

警方表示，該輛垃圾車原係送往修理廠維修，今天上午修理場人員49歲陳姓男子欲將車輛開回頭城；據陳男表示，當發現機車偏向他左後方時，他想閃避已經來不及，陳男事後不斷在現場雙手合十、跪地祈求女子平安，不料最後對方仍不治身亡；警方偵訊後，以涉嫌過失致死將陳男移送偵辦，事故原因仍須進一步調查釐清。