香港電台報導，香港行政長官林鄭月娥說，不評論警方昨天到港大搜查的行動，自己也沒有向警方給予指示，自己稍早前評論港大學生會評議會通過議案，悼念及感激七一刺警案疑犯的說法是指，「若有人涉嫌違法，包括《香港國安法》，執法部門要採取行動，無論是大學或警方的行動，自己都不會介入。」

林鄭月娥今天早上出席香港電台節目《星期六問責》時表示，希望經過2周時間沉澱，社會有共識，無論持什麼立場、對政府和執法部門有什麼看法，做人要有人性道德底線。她認為，對於襲擊甚至殺死警員的人，給予憐憫，美化對方、封他為為港犧牲，社會應該只得一個反應，就是共同讉責，認為不採取這種立場的人，某程度上是縱容這種極端、不人性化的行為。

至於學生已道歉辭職，是否不足以彌補做錯的事？林鄭月娥說，不評論當局在法律上會否追究學生，交由執法檢控部門決定，「大學生不是小朋友，他們在最高學府應對自己有要求，不可以在今日做出一些行為，翌日就收回，這並非大學生的表現。」

針對有港大前學生會會長，批評行政長官一邊包庇犯錯的高官，但對學生趕盡殺絕。林鄭月娥表示，她並不同意包庇失德高官的說法，認為香港有言論自由，但不應該藉此美化一個應共同讉責的行為。

香港保安局副局長區志光、入境事務處處長區嘉宏和海關關長鄧以海，日前針對出席一場晚宴違反疫情限聚令一事，承認疏忽和敏感度不足，對事件表示歉意，表示日後出席活動會加倍謹慎。林鄭月娥也為下屬緩頰稱，3官員是被邀請出席飯局，沒有看過菜單，「不能說去到現場，見到一塊鮑魚，便站起來離開，希望公眾從一個人性化角度去看這個宴會。」

林鄭月娥提到，過去一段長時間，特別經過2012年國民教育事件，將認識國家及建立國民身分認同、一件理所當然的事，被抹黑及污名化，香港國安法提出希望做好教育工作，但教育是久久為功，工作未到位前，有學生或社團組織的行為，衝著相關標準及底線，當局要義正辭嚴回應，不能視而不見，姑息行為，否則再發生時，錯誤會更深。