國民黨立委林德福痛批，中央疫苗政策5大錯誤，連民間自主採購疫苗也要收割。（摘自臉書）

全台各地陸續接種新冠肺炎疫苗，但疫苗數量仍不足，對此，國民黨立委林德福今（17）日在臉書表示，特別預算8300億，卻只買了1981萬劑國際認證的疫苗，自購到貨率只有16％，更痛批中央疫苗政策5大錯誤，連民間自主採購疫苗也要收割。

林德福說，中央特別預算共8300億，卻只買了1981萬劑國際認證疫苗，疫苗到貨890萬劑，其中有584萬劑是國際捐贈，自購疫苗只到貨306萬劑，自購到貨率只有16％。

此外，中央政府年初就知道AZ疫苗產能出貨有問題，仍因政治意識形態而不購買BNT（輝瑞）疫苗，也沒有進一步增購莫德納疫苗，反而是單一押寶國產疫苗，要趕鴨子上架。

林德福表示，政府在疫苗部屬、疫苗採購、疫苗到貨、民間捐贈、疫苗增購等犯了5大錯誤；政府表示超前部署、數量充足，但實際情況卻是疫苗採購不足，連到貨日期都無法掌握。

此外，政府表示，國人皆可施打國際認證疫苗，但卻護航國產疫苗，僅採購部分國際認證疫苗；再者，疫苗到貨應按照合約、如期到貨，但政府簽署的合約無強制力，導致自購疫苗僅到貨306萬劑。

林德福也說，民間願意捐贈疫苗，政府說是官民協力合作，但實際上卻是先阻擋BNT疫苗，擋不了後再割稻尾收割，且民眾部門要捐贈時，政府表示國際無現貨買不到疫苗，但是越南等國卻都可以買得到。