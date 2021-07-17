昨（16）日，桃園一名王姓男子為了向心儀女生告白，特別在車子後車廂布置了一束鮮花、閃亮亮的LED燈，以及數十個愛心「告白氣球」，但就在告白前，深夜他突遭警方攔查，車內要交貨給買家的70包毒品咖啡包也隨之查出，警方因此當場逮捕王男送辦，讓他告白不成還得吃官司。

根據警方透露，昨日有線報指出21歲王男準備販售毒品，因此趕緊循線調查，豈料在桃園區宏昌十三街攔下王男，查扣毒品咖啡包70包（毛重326公克，初篩有2級毒品反應），並打算偵訊後將王男依法送辦時，警方打開其後車廂，竟馬上被濃濃愛意和滿溢粉紅泡泡的畫面給閃到，裡頭擺滿一堆LOVE字樣的愛心告白氣球，以及光彩奪目的LED燈布置和一大束鮮花。

原來王男準備在毒品交易後去找心上人，送上總價值5000元的告白驚喜，豈料人還沒追到幸福，卻先栽在警方手上，心情瞬間由喜轉悲，讓他感到懊悔不已。

對此桃園警分局也強調，中路派出所於暑假期間，強力執行「暑期青春專案肅毒勤務」，一但發現網路有兜售毒品訊息，都會組成專案小組全力追查，民眾勿以身試法！

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