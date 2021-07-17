民眾抱怨線上看鼓藝節表演，關卡重重。（擷取自網路）

受到三級警戒延長至26日影響，辦了15年的新北市鼓藝節首次取消實體活動，改採線上演出，新北市文化局號召民眾7月17日至8月15日，一起上線參加「鼓舞祭」，但有民眾上午上網發現網頁平台設計不友善，得先成為會員網路預約登記才能欣賞表演，非即點即看，非常不便民，對此，文化局回應，經了解原本是有控制流量的作法，但目前正在處理中，已建議承包網頁設計廠商取消這限制。

新北市鼓藝節的線上活動，分為「鼓舞祭」、「鼓動人生」、「鼓輪鼓力」、「鼓療人心」4個主題，文化局表示，「鼓舞祭」於建構的虛擬舞台，匯聚超過10組如優人神鼓、身聲劇場等知名演藝團隊歷年精華影片，虛擬舞台旁設有市集區，拜訪市集可獲闖關密語，有機會獲得200元超商禮券。

但有民眾上午點入鼓藝節官網，發現想線上欣賞鼓舞祭表演，得先登入成會員，報名成功後寄送QRcode到會員信箱，之後才能從個人頁面中可找到需參與活動的場次，「關卡重重」；再進入「虛擬鼓舞祭」的RPG遊戲，跳出說明卻都是「英文」，更讓民眾直呼看不懂。

而邀請極限男團TBE的熊貓和子閎擔當鼓圈，引領民眾體驗演奏打擊樂器的「鼓輪鼓力」主題，民眾抱怨，除一樣登入成會員才能預約報名，還得下載google Meet會議室功能軟體，程序實在太麻煩。

文化局說，遊戲說明跳出英文部分，昨文化局已發現問題，已請廠商進行修正，並強調今下午2時正式上線後，民眾不用登入為會員，直接點選報名就可以了。