員警以巡邏車載送返所安置老嫗。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市蔡姓老嫗日前在豐原迷途，警方獲報後馳援，由於她慣用台語，與兩名台語不輪轉的員警雞同鴨講，眼尖員警見她脖上掛有黃繩要求查看，但老嫗以為要拿她的金項鍊不肯給，所幸經解釋後卸下心防，順利查明身分並通知家人帶回。

豐原警分局表示，豐原派出所警員林沛宇、范家維於15日15時許接獲民眾報案，稱豐原區圓環南路民宅前有位身穿粉紅碎花上衣的迷失老嫗，須警方協助。

警方到場後，發現83歲蔡姓老嫗患有重聽且慣用台語，碰上兩位台語不輪轉的員警，開啟了一場溝通障礙，老嫗說出「萬來阿舍」，警方本以為這是老嫗本名，試著以警政系統查詢皆未果，亦嘗試使用臉部辨識系統皆無法成功。

由於老嫗著急深怕其媳婦找她，警方先讓她在巡邏車上安定情緒，再次詢問姓名，老嫗即回答本名，但因不知其他年籍資訊，立即請所內同事以姓名及初步判斷老嫗年齡落在80歲左右查詢。

眼尖員警見老嫗脖子上掛著一條黃色繩子，研判可能為隨身攜帶之證件，請她配合給警方查看，但老嫗誤會警方要索取脖子上另一條金項鍊，稱黃色繩子上只是車票而已，便慌張拉著項鍊拒絕警方查看。

經過警方耐心解釋後，老嫗終於卸下心防，願意給警方黃色繩子下所繫著的敬老愛心卡及寫有姓名、電話的紙條，警方依電話聯繫到渠孫女至所帶回，原以為一切順利，但不料抵達派出所後，老嫗誤以為遭警方逮捕歸案，遲遲不肯進派出所大門，經警方柔性安撫，是為了老嫗安全著想先行帶老嫗至所等待家屬由大雅區前來，老嫗才肯坐在派出所外等候區，後老嫗由孫女載返家，家屬感謝警方積極協助，以免憾事發生。

所長許明達表示，家中有長者或患有失智症之家屬常有走失之虞，可至社會局(處)申請愛心手鍊；民眾如碰上迷失長者，可透過手鍊上24小時服務專線(0800-056-789)，告知服務人員手鍊上編號，即可聯繫家屬，或報警求助，讓患者能在最短時間內回到溫暖的家。