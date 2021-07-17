台北車站地下街系統屢傳確診個案，其中又以誠品地下街（K區）5人確診最多，站前地下街（Z區）則有1名陽性個案，北市府緊急安排相關從業人員前往篩檢，取得核酸檢測（PCR）陰性即可接種疫苗，預計今日下午1時於花博公園爭艷館施打。

由於K區已累計5人確診，北市副市長黃珊珊鬆口指出，個案有類似群聚的情況，研判個案在這場域有交叉感染可能，因此將區全面封鎖3天，預計19日解封；至於Z區則以九宮格方式，將確診攤位前後左右的店家先靜置3日，目前復業。

為全面防堵疫情，除K、Z區從業人員造冊篩檢外，只要取得PCR陰性證明，即可優先安排施打疫苗，包括地下街內的承租人、管理員工、地下街理事會、承租人所聘的員工、保全及清潔員都算在內。

北市府也啟動「台北地下街K區Z區疫苗接種專案」，初步造冊441人，今日下午將分兩梯次於花博爭豔館施打，第一梯次為下午1時至2時，共計221人，第二梯次則為下午2時至3時，將有220前往施打。

至於相關員工篩檢的部分，已於16日陸續安排至北市立聯合醫院和平院區，陸續篩檢中，尚待檢驗人數及結果。