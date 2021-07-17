據福建省衛健委網站消息，昨天（7月16日0至24時），福建省報告新增境外輸入確診病例4例（無症狀感染者轉確診2例），其中：馬來西亞輸入1例、3例來自台灣（均為廈門市報告）。當日報告新增境外輸入無症狀感染者2例，為日本輸入（均為福州市報告）。

境外輸入確診病例1：林某，台灣籍，7月11日乘廈航航班MF882抵廈。境外輸入確診病例2：倪某，台灣籍，7月8日乘廈航航班MF882抵廈。但廈門市衛健委官網並未提供確診病例3的相關資料。

林某和倪某入境後即被集中隔離醫學觀察，2人在15日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床症狀、影像學表現和實驗室檢測結果，診斷其為新冠肺炎確診病例，由市定點醫院隔離診治。其同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

截至7月16日24時，廈門市累計報告境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例304例，台灣占59例，排行第一。

大陸全國衛健委通報，昨天（7月16日0—24時）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例，其中境外輸入病例28例（雲南11例，湖南5例，福建4例，上海3例，浙江2例，陝西2例，廣東1例），本土病例2例（均在雲南）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

正在福建參訪的中國國民黨前主席、台灣中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱，16日中午前往廈門市台協與當地台商座談，並接受兩岸媒體的聯訪。

《海峽導報》報導，針對廈門、上海等地一再發現來自台灣的新冠肺炎確診輸入病例，洪秀柱表示，「台灣的核酸檢測很貴，像我來的時候做一次花了7000塊（新台幣），但不少台胞到大陸再檢測卻呈陽性，看到這種情形，我感到非常慚愧，也很難過！」

洪秀柱認為，防疫是個科學的問題，不能搞「政治防疫」。她感嘆，民進黨當局在防疫工作中操作「反中」、「仇中」、「抗中」，「人命關天，主政者應該改變這種心態，大陸做得好的，我們當然可以向人家學習。」