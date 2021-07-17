歐盟16日公布，斯洛伐克將捐贈台灣1萬劑新冠肺炎疫苗，感念台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，蔡英文總統今在臉書用斯洛伐克語Ďakujem !（謝謝）表達感謝，民主國家互相支持，共同創造國際的良善循環。

總統指出，在美國、日本及立陶宛之後，斯洛伐克也宣布將捐贈1萬劑疫苗給台灣，她要向斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Čaputová）和政府，表達最深的感謝。

她說，許多歷經民主轉型的中歐、東歐國家，包括斯洛伐克，以及之前的立陶宛，都和台灣同樣歷經追求民主自由的過程，也因此和我們同樣捍衛民主價值，並且對於台灣的處境，更能感同身受。

總統說，斯洛伐克經濟部次長Karol Galek表示：「當斯洛伐克經歷嚴重疫情的時候，台灣站在我們身旁，捐贈了70萬片口罩。現在輪到我們來協助台灣了。」

總統說，今年五月，斯洛伐克的國會外交委員會，也表決通過支持台灣參與世界衛生大會的（WHA）決議案。台灣和斯洛伐克是經貿上的夥伴，近年來雙方在科技及文化等領域，也都陸續開展了多面向的合作。

總統表示，再次感謝所有共享民主信念的國際夥伴們，只要我們繼續互相支持，就一定能夠共同克服疫情的挑戰！