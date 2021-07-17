日前大園分局姜姓員警於16日下午5時在路口執行守望勤務，發現一名男子騎乘機車神情有異，且身形、車輛疑似過去因涉及多起機車竊案遭到警方鎖定的44歲戴姓男子，隨即上前攔查，發現該男確實為警方鎖定的偷車賊，當場人贓俱獲。

大園分局指出，觀音分駐所姜姓員警16日下午5時，在觀音區玉林路與桃科12路口，執行路安專案守望勤務時，發現1男子騎乘機車神情有異，且身型特徵相當眼熟，疑似涉及多起機車竊案並遭到警方鎖定的44歲戴姓男子，上前攔查後，果然發現該男確為戴男，且騎乘的機車亦為贓車，隨即將其帶回派出所偵辦。

警方表示，經比對機車引擎號碼，發現戴男以自己原有車牌懸掛在偷來的機車上，企圖躲避警方的追查，但最終仍因見警心虛，被眼尖員警識破，當場人贓俱獲，警方也進一步表示，與戴男相關的2起機車竊盜案中，已尋獲其中1台失竊機車，並警方仍會持續追查失竊機車的流向，維護受竊民眾權益。

警方指出，戴男經詢問後已依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦，並強調，疫情尚未平歇，警方在積極協助防疫之際，維護治安交通的決心仍不打折，呼籲想從事不法行為者，切莫心存僥倖，以身試法。