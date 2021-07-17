香港特區政府發言人17日表示，儘管美國政府過去一年多次試圖誣衊《香港國安法》，但事實是《香港國安法》的實施鞏固了香港作為國際金融和商業中心的地位。美國政府對香港情況作出一些完全荒謬和毫無根據的指控，向在香港經營的美國企業和個人發出所謂「商業警告」，試圖製造恐慌情緒，再次證明其在霸權主義驅動下的虛偽和雙重標準。特區政府強烈譴責美國對7位香港中聯辦副主任實施所謂「制裁」。

發言人表示，制定《香港國安法》是為了堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，是要維護國家安全，保持香港特區的繁榮和穩定。

發言人說，香港賴以成功的基石仍然穩固。「香港沒有因為香港國安法而受損；反之，香港變得更強、更好和對商界更具吸引力。即使美國繼續施壓，亦不會影響香港的前景。」

發言人表示，外國政客無視事實，不斷質疑和抹黑《香港國安法》，令我們有理由相信他們的行為是基於地緣政治目的，意圖打壓中國。

發言人強調，作為一個自由、開放的國際城市，香港繼續歡迎包括美國企業在內的海外企業，來港設立辦事處，或以香港作為它們的區域總部、區域辦事處。在港國際商界最近的評論和行動，也反映出他們看好香港的營商環境，歡迎《十四五規畫》所帶來的商機。