一直未透露是否有意競逐連任的香港特首林鄭月娥，今早在電台節目上回應國務院港澳辦主任夏寶龍提出的管治者條件時表示，不會評價自己是否符合條件，只是自己每日都按著這些原則去辦事，但有時會力不從心，若社會認為她做不到或做得不理想，她都接受批評。

夏寶龍昨日表明，香港特區要確保選出管治能力強的堅定愛國者，並對管治者提出立場堅定、有擔當作為、為民愛民、有感召力、有責任心等5大條件。

林鄭月娥續稱，力不從心有很多因素，正如夏寶龍所言，管治好香港絕非易事，因為一國兩制下，香港是個很獨特的地方，除澳門外，再找不到另外一個地方可以在一個奉行中國特色社會主義的國家，接受一個地方行政區實行資本主義，甚至在法律制度和金融體制上有不同。

林鄭坦言，要準確符合一國兩制已不易，而且香港社會還積累一些問題，加上香港是自由奔放的社會，社會上每個人都認為可以講自己想講的，而基本法也維護了市民的人權與自由。